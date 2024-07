Governo argentino avisa Itamaraty sobre visita ao Brasil sem encontro com Lula

O governo brasileiro foi informado oficialmente, na manhã desta quinta-feira, sobre a visita do presidente Javier Milei a Santa Catarina, onde participará de um fórum de conservadores. Não há previsão de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De forma geral, quando um chefe de Estado vem ao Brasil, é encaminhada uma nota verbal, contendo dados como a rota, o plano de voo e autorização para sobrevoo no espaço aéreo brasileiro e pouso.

A informação foi confirmada pelo Itamaraty e a Embaixada da Argentina em Brasília. A previsão é que Milei chegue ao Brasil em um voo da Força Aérea de seu país na noite de sábado e retorne e a Buenos Aires no domingo, também no período da noite.

Javier Milei fará uma palestra uma palestra durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), um fórum de direita que será realizado no Balneário Camboriú. Será a primeira visita de Milei como mandatário de seu país e um de seus compromissos será um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Alegando problema de agenda, Milei não participará da Cúpula do Mercosul, que acontecerá na segunda-feira, em Assunção, Paraguai. Enviará a chanceler, Diana Mondino. No governo brasileiro, a ausência do presidente argentino do evento é avaliada como lamentável.

Além disso, Milei tem atacado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmando que o considera um "corrupto". Lula tem sido aconselhado a não subir o tom, para evitar a escalada da crise entre os dois.