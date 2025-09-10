Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

MP da tributação: relator cede e exclui debêntures incentivadas do Imposto de Renda

Governo tenta acordo com agro para manter parte das isenções e ampliar crédito rural

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06h59.

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP), relator da medida provisória (MP) 1303, que muda uma série de regras sobre tributação de investimentos e estabeleceu Imposto de Renda sobre títulos hoje isentos, fez a primeira concessão na tentativa de aprovar o texto.

Zarattini decidiu que vai retirar da MP a tributação de 5% sobre debêntures incentivadas. Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas. No caso das incentivadas, há o benefício da isenção de Imposto de Renda (IR) para os investidores pessoa física sobre os rendimentos obtidos.

As debêntures incentivadas financiam principalmente projetos de infraestrutura, como rodovias e portos.

"Esse ponto está fechado", disse o relator.

Resistência no governo

A MP foi editada pelo presidente Lula a pedido do Ministério da Fazenda, mas as pastas de infraestrutura do governo ficaram bastante incomodadas com o texto. No entendimento dessas áreas, as debêntures são a principal forma de financiar o setor, ainda mais diante de um aperto orçamentário que retira recursos para investimentos públicos.

O governo tenta costurar um acordo para avançar com a aprovação da medida provisória. A ideia é segurar ao menos o tributo de 5% sobre LCI, LCA e LIG (Letra Imobiliária Garantida). Esses títulos hoje são isentos.

A conversa se dá principalmente com a bancada do agro, que ainda tenta manter a isenção da LCA. A negociação também passa por ampliar o direcionamento dos recursos captados pelos bancos por meio desse título para o crédito rural. A promessa do governo é aumentar em cerca de 25% o volume de crédito disponível para o setor.

Em troca, cai a tributação (também de 5%) sobre títulos como CDA, WA, CDCA, CRA, CPR, LCD e CRI. Esses papéis são isentos, e o governo havia proposto cobrar IR sobre eles.

A MP foi editada no contexto das negociações em torno do decreto que aumentou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), publicado em maio. Inicialmente, o governo previa uma arrecadação de R$ 20 bilhões no ano que vem com a medida provisória.

Acompanhe tudo sobre:BrasilReforma tributária

Mais de Brasil

Linha 4-Amarela segue com lendidão após descarrilamento partir trem ao meio

Com dois votos pela condenação, julgamento de Bolsonaro é retomado nesta quarta com voto de Fux

Após declaração dos EUA, governo Lula condena ameaça 'do uso da força' contra o Brasil

Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e mais 7 réus: o que aconteceu no 3º dia de julgamento

Mais na Exame

Tecnologia

'Um iPhone para Trump': Apple dribla 'tarifaço' e não aumenta preços de novos smartphones

Mercados

Barraco no hangar? United e Spirit Airlines trocam farpas em rede social em meio à crise no setor

Brasil

Linha 4-Amarela segue com lendidão após descarrilamento partir trem ao meio

Mundo

Após primeiro-ministro renunciar, o que esperar da sucessão no Japão — para a política e a economia?