Previsão do Tempo: São Paulo deve ter sol e céu claro nesta quarta-feira, 10

Nesta quarta-feira, 10, a previsão do tempo para São Paulo indica variação de temperatura entre 14°C e 25°C, com predominância de sol e céu claro ao longo do dia.

A amplitude térmica reflete a chegada de uma massa de ar seco que mantém o tempo firme e a umidade relativa do ar baixa, características típicas do início da primavera na região.

Clima de primavera: manhã de clima ameno, tarde quente

O dia começa ameno pela manhã e tende a ficar mais quente à medida que a tarde se aproxima. Não há previsão significativa de chuvas, tornando este um dia ideal para atividades ao ar livre, com condições de estabilidade atmosférica predominando durante todo o período.

O índice UV para São Paulo é classificado como moderado, o que recomenda cuidados extras com a exposição ao sol. É importante usar proteção solar, especialmente durante os períodos de maior intensidade solar ao longo do dia.

Cenário climático típico da transição de estações

Esse padrão de clima é comum no período de transição entre o inverno e a primavera, influenciado por um sistema de alta pressão que impede a formação de nuvens densas e contribui para o tempo seco.

A estabilidade atmosférica observada garante um dia com conforto térmico, sem grandes variações de temperatura.

A previsão foi obtida com base em informações atualizadas da AccuWeather, que fornecem uma visão detalhada sobre o tempo e os índices climáticos para a capital paulista.