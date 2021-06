MP da Eletrobras será votada pelo plenário do Senado, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que a Medida Provisória da Eletrobras vai ser pautada e votada no plenário da Casa. Na semana passada, líderes do Senado aumentaram a reação contra a medida provisória e ameaçaram derrubar a proposta, pedindo até que o texto não fosse pautado.

A aposta do governo federal é que a MP seja aprovada no Senado até quinta-feira, 17, com alterações, com nova análise pela Câmara na semana que vem.

"Ela será debatida e será apreciada pelo Senado. Eu não posso me valer de uma estratégia, ou de imposição de uma eventual posição pessoal em relação a alguns temas ali, para deixar com que ela expire no Senado Federal", disse Pacheco em entrevista ao site Jota.

O resultado da votação, ponderou, dependerá da maioria.

Diante da reação contrária a "jabutis" aprovados pela Câmara, o presidente do Senado defendeu a prerrogativa de o plenário debater e alterar o conteúdo.

