Morre senador Major Olímpio, vítima de covid-19

Vítima de covid-19, Major Olímpio teve morte cerebral registrada nesta quinta-feira (19). O senador tinha 58 anos e estava internado em terapia intensiva desde o dia 5 de março, no Hospital São Camilo.

Ele havia sido entubado pela segunda vez na madrugada da quinta-feira, 11, após ter passado três dias sem o aparelho. Olímpio estava internado com covid-19 há 16 dias, e na UTI há dez dias. Em uma publicação nas redes sociais, a família confirmou a morte do senador e pediu respeito ao momento. "Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil".

Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. — Major Olimpio (@majorolimpio) March 18, 2021

Um dia depois de ser internado, o senador chegou a participar de uma sessão legislativa por videoconferência enquanto estava na cama do hospital. Líder do PSL, ele se manifestou contra os dispositivos que preveem congelamento de salários no funcionalismo público. Antes de concluir o discurso, o sinal remoto do senador caiu e ele não conseguiu voltar. Além disso, ele estava com a respiração ofegante.

Policial Militar de carreira, Major Olímpio passou 29 anos na corporação antes de entrar na política. Com 9 milhões de votos na eleição de 2018, Sergio Olímpio Gomes assumiu o primeiro mandato no Senado em 2019. Antes, exerceu dois mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo, entre 2007 e 2014, e um de deputado federal, entre 2015 e 2018.

Em 2018, Olímpio foi eleito com a bandeira da segurança pública e, à época, era grande aliado do presidente Jair Bolsonaro. Depois da eleição, os dois tiveram uma série de desentendimentos. O senador rompeu com o presidente e passou a ser um dos críticos do governo no Senado.

Outros senadores

Outros dois senadores estão internados com covid-19. Lasier Martins (Podemos-RS) e Alessandro Vieira (Cidadania-ES) também foram disgnosticados após uma reunião, no fim de fevereiro, que teve a participação dos dois parlamentares e de Olímpio.

Lasier tem 78 anos e faz parte do grupo de risco para a doença. Ele foi internado em Porto Alegre na sexta-feira passada, 5. No dia seguinte, ele informou na sua conta oficial do Twitter que o quadro estava estável e sem necessidade do uso de oxigênio.

Vieira foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último fim de semana. Na última quarta, sua assessoria publicou no Twitter que ele "continua a apresentar progressiva melhora em seu quadro clínico".

Pacheco lamenta morte de Major Olimpio e decreta luto de 24h no Congresso

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), lamentou a morte cerebral do senador Major Olimpio (PSL-SP), comunicada nesta quinta-feira, 18, após complicações pela covid-19. Pacheco decretou luto oficial de 24 horas no Congresso, período no qual não haverá celebrações no Legislativo.

"Major Olímpio foi o terceiro senador que perdeu a vida para o novo coronavírus. O senador paraibano José Maranhão faleceu em fevereiro, e Arolde de Oliveira, senador pelo Rio de Janeiro, morreu em outubro do ano passado. As sinceras condolências do Parlamento Brasileiro à família, amigos e a todos os paulistas", diz nota assinada pelo presidente do Senado.

“Conheci Olímpio na Câmara dos Deputados, quando exercemos mandatos de deputados federais na legislatura passada. Entramos juntos no Senado Federal em 2019”, lembra Pacheco. “Pensávamos diferente em diversas situações, mas gostávamos e respeitávamos um ao outro. No dia de hoje perdemos todos. Perdemos um companheiro de trabalho, perdemos um trabalhador, perdemos um amigo. Perdemos mais um brasileiro", continua o senador.

Repercussão

A Frente Parlamentar da Segurança Pública, da qual Olímpio participava, também publicou nota de pesar. “Que em Deus a sua família encontre o conforto necessário para esta grande perda, que atinge a todos nós que tivemos conjuntamente o privilégio de ombrear inúmeras causas em defesa da sociedade, na polícia e no Parlamento”, diz o documento.

“A sociedade brasileira perde um legítimo agente público, que nunca se desviou de suas bandeiras e seus ideais. Agradecemos a Deus pelo privilégio de tê-lo conhecido”, continua a nota, assinada pelo presidente da frente, deputado Capitão Augusto. “Ao senador Major Olímpio, a nossa eterna gratidão e reconhecimento.”

O senador Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo no Congresso, também se manifestou. “Perco um querido amigo com quem dividia o mandato e, apesar das divergências, sempre pautava os nossos debates pelo respeito e admiração”, disse, no Twitter. “Fica aqui minha homenagem ao combativo major Olímpio e o conforto de Deus à sua família”, completou.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), lamentou, no Twitter, a morte de Olímpio. "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do senador Major Olímpio na tarde desta quinta-feira. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos", publicou.

Também no Twitter, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), ex-presidente da Câmara, se solidarizou com a família do senador. “Meus sentimentos à família e amigos. Infelizmente, o senador é mais uma vítima da Covid-19. O Brasil e o Senado perdem um de seus mais combatentes políticos”, escreveu.