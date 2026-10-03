Morre Márcio Chaer, jornalista e diretor da ConJur, em São Paulo

RESUMO ＋ O jornalista Márcio Chaer, fundador e diretor do Consultor Jurídico (ConJur), morreu neste sábado, 3 de outubro, em São Paulo. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, ele passou mal após correr atrás de criminosos depois de uma ocorrência de furto. A polícia busca imagens que possam ajudar na identificação dos envolvidos.

O jornalista Márcio Chaer, fundador e diretor da revista eletrônica Consultor Jurídico (ConJur), morreu na tarde deste sábado, 3, em São Paulo.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, Chaer passou mal depois de correr atrás de criminosos após uma ocorrência de furto nas proximidades da Estação Armênia.

O caso ocorreu na Avenida Pedro Vicente, na região da Estação Armênia. Segundo a PM, equipes procuram imagens que possam ajudar na identificação e prisão dos envolvidos. A ocorrência seria registrada no 8º Distrito Policial, no Brás.

As primeiras informações publicadas sobre o caso apontaram um infarto, mas a causa oficial da morte ainda não havia sido confirmada.

Em manifestação sobre a ocorrência, a Polícia Militar informou que Chaer teria sofrido um “mal súbito” e morrido no local.

Quem era Márcio Chaer

Chaer construiu parte de sua trajetória profissional na cobertura do sistema de Justiça brasileiro. Em 1997, fundou o Consultor Jurídico (ConJur), publicação especializada em Direito e na cobertura do Poder Judiciário.

Ao longo dos anos, o veículo passou a acompanhar decisões judiciais, mudanças na jurisprudência, atividades legislativas e debates relacionados ao Direito. Chaer permaneceu à frente da publicação como diretor-executivo.

Criado em 1997, o ConJur consolidou-se como uma publicação especializada na cobertura do Judiciário e do universo jurídico brasileiro.

Chaer também era proprietário da agência Original 1, 2, 3, fundada em 1992 e voltada à comunicação na área jurídica.

Jorge Messias lamenta morte

O advogado-geral da União, Jorge Messias, lamentou a morte de Chaer nas redes sociais neste sábado. Messias chamou o jornalista de amigo e destacou sua atuação na divulgação de temas relacionados ao Direito.

“Recebi, com profundo pesar e consternação, a notícia do falecimento de meu amigo Márcio Chaer. Jornalista dedicado e importante difusor da cultura jurídica nacional, deixa uma contribuição inestimável e uma marca especial em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e acompanhar seu trabalho”, escreveu.

Messias também manifestou solidariedade aos familiares e amigos do jornalista.

Governo de São Paulo publica nota

A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo também lamentou a morte de Chaer. Em nota, a pasta destacou a trajetória profissional do jornalista e sua atuação na cobertura de temas ligados ao Direito e ao Judiciário.

“A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo lamenta profundamente a morte do jornalista Márcio Chaer, fundador e diretor da revista Consultor Jurídico (ConJur).

Ao longo de sua trajetória, Chaer contribuiu para o jornalismo brasileiro e para a ampliação do acesso à informação sobre o Direito e o Poder Judiciário.

Neste momento de dor, a Secretaria manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão, especialmente à equipe da ConJur.”