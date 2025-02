Moraes libera redes sociais bloqueadas do influenciador Monark

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira, 7, o desbloqueio dos perfis de redes sociais do influenciador Monark.

O magistrado pontuou que, no atual momento da investigação, “não há necessidade da manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais” e que basta a exclusão das "postagens ilícitas" que motivaram a decisão judicial.

Com isso, Monark retomou 20 contas, incluindo perfis no Telegram e no X. O ministro ressaltou que, caso haja novas publicações que atentem contra as instituições democráticas, será aplicada uma multa diária de R$ 20 mil.

Bloqueios começaram em 2023

As contas do influenciador começaram a ser bloqueadas em 2023. Em agosto daquele ano, por exemplo, Moraes determinou a suspensão de perfis em cinco redes sociais: Instagram, Telegram, Twitter, Discord e Rumble.

O ministro justificou a decisão afirmando que era “necessária, adequada e urgente a interrupção de eventual propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática”.

Novas infrações podem levar a novas punições

Apesar do desbloqueio, Alexandre de Moraes alertou que novas infrações poderão resultar em punições severas. Caso Monark volte a publicar conteúdos considerados ilícitos, suas contas podem ser bloqueadas novamente, além da aplicação da multa diária de R$ 20 mil.