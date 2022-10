Moraes dá 4 horas para metrô de BH explicar cobrança de passagens

O presidente Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou hoje, 30, que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informe em 4 horas as razões pelas quais desrespeitou decisão judicial sobre a gratuidade no metrô em Belo Horizonte durante o segundo turno das eleições.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Ontem, 29, a 10ª Vara Federal Cível de Minas Gerais determinou a gratuidade no metrô das 7h às 18h, em toda região metropolitana de Belo Horizonte, mediante a apresentação do título de eleitor. Logo de manhã, entretanto, cresceram os relatos de que a CBTU não estaria cumprindo a decisão.

Pouco depois das 11h, o presidente do TSE proferiu sua própria decisão, determinando o envio de informações como também o cumprimento da decisão judicial anterior, sob pena de R$ 150 mil de multa por hora em caso de descumprimento e responsabilização dos responsáveis por crime eleitoral.

Em nota, a CBTU disse que só foi notificada oficialmente da decisão judicial às 10h50, horário a partir do qual passou a cumprir a determinação da gratuidade.

“A ordem prevê a gratuidade do metrô aos cidadãos de Belo Horizonte nas 19 estações do sistema, com programação de domingo, até as 18h de hoje, 30”, confirmou a empresa. “Após as 18h, o metrô retornará ao valor da passagem habitual para todos os usuários. A tarifa unitária é de R$ 4,50”, disse a companhia.

Veja mais