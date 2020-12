Ministério da Saúde rebate Pfizer e diz que exigências são as mesmas dos EUA

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, negou nesta terça-feira, 29, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tenha feito exigências que impeçam a liberação da vacina da farmacêutica Pfizer contra a covid-19 para uso emergencial no Brasil. O laboratório aponta dificuldades para conseguir autorização para entrega do imunizante e diz que o país exige “análises específicas” que atrasam o processo.

Segundo Franco, as exigências no Brasil são as mesmas feitas pela FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora dos Estados Unidos, onde a vacina já foi liberada para uso emergencial. “Nos causou espécie o pronunciamento, ao esclarecer que estava com dificuldade pelas solicitações da Anvisa, uma vez que os aspectos são os mesmos com a FDA para uso emergencial”, afirmou, em coletiva de imprensa.

O secretário disse que o Ministério da Saúde buscará maior diálogo com o laboratório “para saber quais são os óbices” que precisam ser superados. “Nós não nos opomos a qualquer solicitação da Pfizer”, assegurou. Franco lembrou que deve partir do laboratório seguir o regramento para conseguir a autorização da Anvisa. “Não posso pegar a Pfizer pelo braço, levar lá e falar ‘Pfizer, entregue seu relatório para a Anvisa'”, disse.