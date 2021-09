Metrô do Rio dá passagem grátis para quem tomar 2ª dose

A partir de hoje, 29, o MetrôRio vai dar gratuidade aos clientes no dia em que forem imunizados com a segunda dose da vacina contra a covid-19 e também com a dose de reforço. Nesse dia, a volta para a casa de metrô ficará por conta da concessionária. A iniciativa foi batizada de movimento Estação Vacina e é inédita no sistema de transporte público do Rio de Janeiro.

O presidente do MetrôRio, Guilherme Ramalho, afirmou que a criação do Movimento Estação Vacina visa ajudar e incentivar a imunização coletiva contra a covid-19. “Nosso objetivo, como grande sistema de transporte público, com grande visibilidade, é fazer com que mais pessoas possam tomar sua segunda ou terceira dose. Mais do que dar uma passagem de graça, o que nós queremos é reforçar a mensagem de que o caminho para retomarmos a vida juntos é a proteção da saúde de todos."

Para participar da iniciativa, o passageiro deve apresentar o comprovante da vacinação no acesso ao transporte, em qualquer uma das 41 estações ou nos ônibus do Metrô na Superfície, junto com um documento de identidade com foto e CPF (Cadastro de Pessoa Física). A gratuidade é válida apenas para o dia da aplicação da segunda ou terceira dose, informou o presidente do MetrôRio.

A ação se estenderá até dezembro, visando estimular que as pessoas se imunizem e possam, desse modo, contribuir para a aceleração do processo de vacinação na capital fluminense.