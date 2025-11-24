Messias elogia Alcolumbre e tenta quebrar resistência no Senado

O advogado-geral da União, Jorge Messias, publicou uma nota oficial com elogios ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), na tentativa de quebrar resistências e pavimentar a aprovação de seu nome para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alcolumbre defendia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolhesse o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e tem afirmado nos bastidores que não irá ajudar o governo a buscar maioria em favor da indicação do atual chefe da Advocacia-Geral da União.

Na carta, Messias faz elogios ao parlamentar e afirma que ambos podem “sempre aprofundar o diálogo”. Ele lembra do período em que trabalhou no Senado e diz que sempre manteve simpatia por Alcolumbre.

“Pude desenvolver uma relação saudável, franca e amigável com o presidente Davi, por quem tenho grande admiração e apreço”, diz. Messias diz que se sente no dever de se dirigir ao presidente do Senado para se “oferecer ao seu escrutínio constitucional, na condição de indicado ao cargo de ministro do STF”.

“O faço também por reconhecer e louvar o relevante papel que o presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da Casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios, em favor de nosso país”, afirma.

O esforço de Messias de agradar Alcolumbre não é à toa. As últimas indicações de Lula para cargos importantes do sistema de Justiça foram avalizadas pelo plenário do Senado com placares apertados e há o temor de que a influência do chefe da Casa Legislativa e de Pacheco, contrários à indicação, somada aos votos da oposição compliquem o clima para o Executivo nesta votação.

Íntegra da nota

"Iniciada a primeira semana após a minha indicação, sinto-me no dever de me dirigir ao Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, para oferecer-me ao seu escrutínio constitucional, na condição de indicado ao cargo de Ministro do STF pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O faço também por reconhecer e louvar o relevante papel que o presidente Alcolumbre tem cumprido como integrante da Casa, que agora preside pela segunda vez, atuando como autêntico líder do Congresso Nacional, atento a elevados processos decisórios, em favor de nosso país.

Durante um período significativo de minha carreira, fui acolhido pelo presidente Davi para trabalhar no Senado Federal, onde, próximo aos demais membros daquela Alta Casa Legislativa, aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de definição de rumos e administração de conflitos em nossa sociedade.

Assim, pude desenvolver uma relação saudável, franca e amigável com o presidente Davi, por quem tenho grande admiração e apreço.

Acredito que, juntos, poderemos sempre aprofundar o diálogo e encontrar soluções institucionais que promovam a valorização da política, por intermédio dos melhores princípios da institucionalidade democrática.

Da mesma maneira, buscarei conversar diretamente com cada um dos Senadores e Senadoras, ouvindo atentamente suas preocupações com a Justiça de nosso país e expondo a perspectiva que pretendo, caso aprovado pela Casa, levar ao Supremo Tribunal Federal, para lá agir em defesa de nossa Constituição Federal".