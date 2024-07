Mercosul e Emirados Árabes ficam mais próximos de acordo de livre comércio

Um acordo de livre comércio entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos está mais próximo e deve ser formalizado na reunião da cúpula do bloco sul-americano, que reunirá os presidentes dfos países-mebros e acontece nesta segunda-feira, 8, em Assunção, no Paraguai.

Nos últimos dias, integrantes das delegações do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina participaram da primeira rodada de negociações com representantes dos Emirados Árabes e um termo de referência foi concluído, de acordo com reportagem do site da emissora CNN.

O termo determina quais condições para bens, serviços, barreiras técnicas e fitossanitárias. Em 2023, o volume total de comércio registrou um saldo comercial positivo para o Mercosul, com exportações no valor de US$ 3,5 bilhões, enquanto as importações chegaram a US$ 1,6 bilhão.