O atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), lidera a disputa pela prefeitura de Porto Alegre com 55% das intenções de voto, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21.

A deputada federal Maria do Rosário (PT) aparece com 40%. Os votos branco, nulos e em ninguém somam 5% e os que não sabem, não responderam e estão indecisos são 2%.

Na comparação com o levantamento anterior do instituto, divulgado na semana anterior, Melo teve uma oscilação positiva de dois pontos, enquanto Rosário se manteve estável.

A pesquisa foi registrada no TSE como RS-00932/2024 e ouviu 1.000 eleitores da capital do Rio Grande do Sul entre os dias 18 e 19 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa segundo turno em Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB): 55%

55% Maria do Rosário (PT): 40%

40% Ninguém / Branco / Nulo: 5%

5% NS / NR / Indeciso: 2%

Pesquisa de votos válidos em Porto Alegre