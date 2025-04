'Megaferiado' no Rio de Janeiro: veja o que abre e o que fecha na Páscoa, Tiradentes e São Jorge

Em abril, o Rio de Janeiro vivenciará um feriado prolongado, apelidado pelos cariocas como "Megaferiado". A folga começa na Sexta-feira Santa, 18, e se estende até o Dia de São Jorge, 23, passando pelo feriado de Tiradentes, 21 de abril.

Serão cinco dias seguidos de mudanças no funcionamento dos serviços públicos, transporte, comércio e saúde.

Transporte

SuperVia

Durante o feriado prolongado, os trens da SuperVia seguirão horários especiais, com diversas manutenções programadas, principalmente na linha férrea e rede aérea. A concessionária recomenda que os passageiros consultem o aplicativo ou liguem para a Central de Atendimento (0800 726 9494) para mais detalhes.

Veja a programação:

18/04 (Sexta-feira Santa): Horários fixos com trens extras para o evento “Famílias ao Pé da Cruz”, no Maracanã. Trens para Japeri e Santa Cruz não pararão em seis estações (Riachuelo a Quintino). A estação Praça da Bandeira terá acesso por baldeação na Central do Brasil.

19/04 (Sábado): Operação em horário fixo e trens extras para o evento “Tardezinha”, no Engenhão.

20/04 (Domingo): Semelhante à sexta, com os mesmos desvios e baldeações.

21/04 (Segunda - Tiradentes): Segue o padrão de domingo.

22/04 (Terça - ponto facultativo): Operação de dia útil com intervalos ajustados. Trens operam como paradores e seguem sem parada nas estações de Riachuelo a Quintino.

23/04 (Quarta - São Jorge): Horários fixos com manutenção no ramal Saracuruna.

VLT Carioca

Nos dias 18, 21 e 23, o VLT segue a grade de domingos, com intervalos de 20 minutos das 5h às 23h. No dia 22, a frequência sobe para 15 minutos. Para quem visitar a Igreja de São Jorge no dia 23, o desembarque deve ser feito na estação Saara. Mais informações estão disponíveis no site e redes sociais do VLT.

Estradas

Ponte Rio-Niterói

Entre 17 e 24 de abril, mais de 1 milhão de veículos devem atravessar a ponte.

Maior movimento: 17/04 (quinta), com cerca de 155 mil veículos.

Dia 18/04: previsão de 122 mil veículos, com picos às 7h e 15h.

Retorno: dia 23/04, com tráfego intenso às 16h.

Dia 24/04: pico de 9.800 veículos às 7h.

Via Lagos

Entre os dias 17 e 23, a previsão é de 162 mil veículos na rodovia. Os maiores fluxos estão previstos para os dias 17 e 21 de abril, com até 32 mil veículos por dia.

Bancos

Nos feriados de 18, 21 e 23, as agências bancárias estarão fechadas, segundo a Febraban. Os canais digitais e caixas eletrônicos seguirão disponíveis. Contas com vencimento nestas datas poderão ser pagas no próximo dia útil sem multa.

Saúde

A rede pública municipal e estadual de saúde manterá serviços essenciais em funcionamento 24 horas, como UPAs, hospitais de emergência e CAPS III. Veja a seguir:

Super Centro de Vacinação: Funciona das 8h às 22h, incluindo a unidade de Campo Grande (horário do shopping).

Super Centro Carioca de Saúde (Benfica): Aberto nos dias 19 e 22; fechado nos feriados (18, 21 e 23).

Atenção Primária (clínicas da família, centros de reabilitação, etc.): Fechadas nos dias 18, 21, 22 e 23.

Samu 192: Operação 24h ininterrupta.

Hemorio (Centro): Aberto diariamente, das 7h às 18h. Unidades de Duque de Caxias e Teresópolis estarão fechadas nos dias 18, 21 e 23, e abertas no dia 22.

Rio Imagem (Nova Iguaçu e Centro): Atendimentos mantidos com agendamento prévio.

RioFarmes: Fechada durante o feriado, com retorno dia 24.

AME Susana Naspolini: Fechado entre os dias 18 e 23, retornando no dia 24.

As unidades hospitalares e de emergência que funcionarão ininterruptamente incluem os hospitais municipais em todas as regiões da cidade, além de várias UPAs e centros de atenção psicossocial.

Shoppings

BarraShopping

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação e drogarias: 12h às 22h

Lazer: Conforme programação

ParkJacarepaguá

18/04 (sexta-feira):

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação: 12h às 22h | Restaurantes: 12h à 0h

Prezunic: 8h às 21h

Parque da Magia: 10h às 22h | Hotzone: 13h às 21h

Cartório: fechado

SmartFit e UCI Cinemas: conforme programação

21/04 (segunda) e 23/04 (quarta):

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação: 12h às 22h | Restaurantes: 12h à 0h

Cartório: 10h às 19h

Demais serviços: horários iguais ao dia 18

ParkShopping Campo Grande

Lojas, quiosques, drogarias e cafeterias: 13h às 21h

Alimentação: 12h às 22h | Restaurantes: 12h à 0h

Supermercado, academia, HotZone, cinema e vacinação: conforme programação

VillageMall

Lojas: 14h às 20h

Restaurantes: 12h às 22h

Botafogo Praia Shopping

18/04 (sexta) a 23/04 (quarta):

Dias úteis (18, 22): lojas das 10h às 22h

Feriados e domingo (20, 21, 23): lojas das 13h às 21h

Alimentação varia entre 12h e 22h (até 21h em domingos e feriados)

Cinema: conforme programação

Madureira Shopping

18 a 23/04:

Lojas: 10h às 22h (dias úteis); 13h às 21h (domingos/feriados)

Alimentação: 10h às 22h (dias úteis); 12h às 21h (domingos/feriados)

Cinema: conforme programação

Shopping Nova Iguaçu

18 a 23/04:

Lojas: 10h às 22h (dias úteis); 13h às 21h (feriados/domingo)

Alimentação e lazer: a partir das 10h ou 11h

Baixo Pedreira: 12h às 23h

Cinema: conforme programação

Shopping Nova América

18/04 (sexta)

Lojas: 13h às 21h | Alimentação: 11h às 21h

19/04 (sábado)

Lojas e alimentação: 10h às 22h

20 a 23/04:

Lojas: 13h às 21h (exceto dia 22: 10h às 22h)

Alimentação: das 11h às 21h ou 22h

Restaurantes e Rua do Rio: 11h às 23h

Cinema: conforme programação

Shopping Boulevard

18 a 23/04:

Lojas: 10h às 22h (dias úteis); 13h às 21h (domingos/feriados)

Alimentação: das 10h ou 12h às 21h ou 22h

Cinema: conforme programação

Bangu Shopping

18/04 - Sexta-feira Santa