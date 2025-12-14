Brasil

Médicos recomendam nova cirurgia para Bolsonaro após ultrassom, diz defesa

Ultrassom aponta hérnias e médicos recomendam cirurgia a Bolsonaro.

Após autorização do STF, exame indica cirurgia para Bolsonaro (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 18h49.

Neste domingo (14), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu indicação médica para realizar uma nova cirurgia após passar fazer um ultrassom, segundo informou sua defesa. O procedimento foi recomendado após a identificação de duas hérnias inguinais, condição que exige tratamento cirúrgico definitivo.

De acordo com o advogado João Henrique Nascimento de Freitas, a equipe médica esteve na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, onde Bolsonaro cumpre pena em regime fechado, para a realização dos exames.

“Os médicos identificaram duas hérnias inguinais e recomendaram a realização de cirurgia, única alternativa eficaz para o tratamento do quadro”, afirmou o advogado em publicação nas redes sociais.

O exame de ultrassom foi autorizado na sexta-feira (12) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por decisões relacionadas à custódia do ex-presidente.

Ex-presidente já passou por múltiplas cirurgias desde 2018

Desde o atentado sofrido durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro já foi submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, principalmente relacionados ao sistema digestivo. As hérnias inguinais agora diagnosticadas não tiveram, até o momento, data oficial para intervenção divulgada.

A defesa não informou quando a cirurgia poderá ocorrer nem se haverá necessidade de transferência hospitalar, tema que dependerá de nova avaliação médica e de autorização judicial.

O estado de saúde do ex-presidente segue sendo acompanhado por médicos, enquanto o caso permanece sob análise das autoridades competentes.

