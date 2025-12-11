Moraes solicita perícia sobre a saúde de Bolsonaro após pedido de cirurgia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que seja realizada uma perícia médica oficial para avaliar o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A medida foi tomada após a defesa apresentar um pedido de autorização para um processo cirúrgico.

No despacho, Moraes ordena que a Polícia Federal conduza a perícia no prazo de 15 dias, com o objetivo de verificar a necessidade de intervenção cirúrgica mencionada pelos advogados.

Moraes lembrou que, no cumprimento do mandado de prisão em 22 de novembro de 2025, Bolsonaro passou por exame médico-legal, ocasião em que “não houve registro de qualquer condição médica que indicasse a necessidade de imediata intervenção cirúrgica”.

O ministro destacou ainda que, naquela mesma data, determinou o recolhimento do ex-presidente à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, garantindo “a disponibilização de atendimento médico em tempo integral”, sem que, desde então, tenha havido “qualquer notícia de situação médica emergencial”.

Ele também observou que os exames apresentados pela defesa “não são atuais”, sendo o mais recente de três meses atrás, período em que não houve recomendação médica de cirurgia imediata.

Autorização de cirurgia e prisão domiciliar

A defesa afirma que o ex-presidente, atualmente preso em Brasília, apresentou piora no quadro clínico, incluindo indicação médica para cirurgias de tratamento de hérnia inguinal, episódios persistentes de soluços e outras complicações associadas às suas condições de saúde.

Além do pedido para realização das cirurgias, a defesa também solicitou que Bolsonaro passe a cumprir a pena em regime domiciliar.

*Com informações do Globo