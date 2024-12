MDB declara apoio à candidatura de Davi Alcolumbre à presidência do Senado

O MDB anunciou apoio ao senador Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência do Senado no próximo ano. Além disso, o partido confirmou a recondução de Eduardo Braga (MDB-AM) como líder da legenda. Os senadores entregaram a Alcolumbre uma carta com compromissos, destacando:

Diálogo institucional permanente entre os Poderes da República;

Celeridade na tramitação da PEC 35/2022, que trata de crimes contra o Estado Democrático de Direito;

Apoio ao "pacote em defesa da democracia", voltado à punição de crimes de intolerância política.

Planejamento Legislativo

O MDB também destacou a importância de planejar as deliberações legislativas para o próximo biênio. Entre as prioridades estão: