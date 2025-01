Marinha retira carro do rio Tocantins com mais duas vítimas do desabamento de ponte

A Marinha do Brasil informou que retirou um veículo Voyage branco do rio Tocantins, durante uma força-tarefa de busca e resgate às vítimas do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga o Maranhão ao estado do Tocantins.

No veículo, havia uma vítima previamente localizada e outro corpo, até então, desaparecido.

Assim, entre os 17 desaparecidos iniciais, estão confirmados 12 óbitos. Há um corpo localizado em um caminhão, mas ainda não resgatado. O total de desaparecidos é de cinco pessoas.

Contratação para obras de reconstrução

O governo federal anunciou nesta terça-feira, 31, que contratou uma nova empresa para realizar obras de reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek, que liga os estados do Maranhão e Tocantins. Parte da estrutura desabou no último dia 22 de dezembro.

A obra terá investimento de R$ 171 milhões e, segundo o Ministério dos Transportes, será realizada pelo consórcio Penedo-Neópolis, formado pelas empresas Construtora Gaspar S/A e Arteles Construções Limitada. A previsão é de que o trabalho de reconstrução seja concluído até dezembro de 2025.

A Polícia Federal (PF) abriu inquérito para apurar as responsabilidades do colapso na ponte JK. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) também instaurou processos administrativos para investigar a ocorrência (ou a falta) de manutenção periódica. Técnicos avaliam se problemas estruturais ou sobrecarga de veículos podem ter contribuído para a tragédia.