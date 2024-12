Ponte que liga os estados de Tocantins e Maranhão desaba; veja vídeo

Parte de uma ponte que liga os estados de Tocantins e Maranhão desabou neste domingo, deixando ao menos uma vítima.

A construção ligava os municípios de Aguianópolis (TO) e Estreito (MA) e faz parte da Rodovia Transamazônica, que parte do estado do Amazonas e vai até João Pessoa, na Paraíba, cruzando as regiões Norte e Nordeste do Brasil.

O vereador eleito por Aguianópolis Elias Junior (PRB-TO) gravava um vídeo perto da ponte quando foi surpreendido ao perceber o início do colapso da construção.

DESABAMENTO DE PONTE. O vereador Elias Junior (Republicanos), de Aguiarnópolis, norte do Tocantins, publicou um vídeo no momento que a ponte que liga o município tocantinense a Estreito, no sul do Maranhão, começou a desabar, na tarde deste domingo, 22. Ele estava cobrando… pic.twitter.com/wjwNOqtHtE — Daniel Lélis ⚡ (@dannlelis) December 22, 2024

"Vou mostrar para vocês, quero que esse vídeo chegue até as autoridades competentes, [...] deputados federais, senadores. Essa ponte já tem mais de 60 anos de existência, e, como vocês podem ver através das redes sociais, o noticiário tem mostrado bastante [...] a ponte não está mais suportando o grande fluxo de veículos pesados que passam por aqui", explica o Junior.

Em seguida, ele começa a mostrar rachaduras no solo, justamente no momento em que a pessoa que filmava nota a abertura de uma fenda na construção, começa a correr e pede que o vereador faça o mesmo. A gravação é interrompida no momento em que uma fenda já está aberta na ponte, mas sem ela ainda ter cedido por completo.

Segundo relatos de testemunhas que viram o momento do desabamento, entre 100 e 150 metros da construção ruíram e caíram no Rio Tocantins. Uma carreta passava pelo local e caiu sobre o curso de água.