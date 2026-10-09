Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

AliExpress e Correios fazem acordo para reduzir prazo de entregas no Brasil

Parceria entre as empresas busca agilizar prazos de entrega, ampliar processamento de encomendas e aumentar a previsibilidade em datas de pico como 11.11 e Black Friday

AliExpress: Em parceria com Correios, marcas reforçam integração logística para otimizar prazos de entrega em datas de alta demanda como 11.11 e Black Friday (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

AliExpress: Em parceria com Correios, marcas reforçam integração logística para otimizar prazos de entrega em datas de alta demanda como 11.11 e Black Friday (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15h41.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreAliExpress
Saiba mais

O AliExpress e os Correios reforçaram sua parceria para reduzir os prazos de entrega de produtos comprados por consumidores brasileiros, ampliar a capacidade de processamento de encomendas e melhorar o rastreamento dos pedidos.

A nova etapa da cooperação busca preparar as operações para períodos de maior movimento no comércio eletrônico, como a Black Friday e o 11 de novembro, conhecido como 11.11, um dos principais festivais de compras do comércio eletrônico chinês.

O acordo prevê medidas para lidar com o aumento sazonal no volume de encomendas e melhorar a integração entre as operações do AliExpress e a rede logística dos Correios no Brasil.

“Estamos preparados para o aumento do volume de encomendas previsto para o final do ano, com uma logística robusta e integrada, que conecta o Brasil ao comércio eletrônico global e garante maior agilidade aos consumidores”, afirmou Emmanuel Rondon, presidente dos Correios.

A parceria entre as duas empresas já existe há anos. Os Correios são um dos principais parceiros logísticos do AliExpress no Brasil, e as companhias já haviam firmado acordos para ampliar a cooperação em áreas como inovação logística, digitalização e rastreamento de encomendas.

Para os consumidores, a expectativa é aumentar a previsibilidade das entregas, principalmente nos períodos de maior demanda. A parceria também faz parte da estratégia dos Correios de ampliar alianças internacionais e modernizar seus serviços, enquanto o AliExpress mantém o Brasil entre os mercados atendidos por sua operação internacional.

Fonte: Xinhua

Acompanhe tudo sobre:AliExpressComprasCorreiosChina

Mais de Brasil

Flávio Bolsonaro amplia apoios, mas isso garante votos? Veja o que aconteceu em 2022

Governo zera impostos federais da gasolina a duas semanas do 2º turno das eleições

Campanha de Lula nega notícia sobre ligação com Vorcaro e diz que vai à Justiça

Pesquisa AtlasIntel: aprovação de Lula cai a 44,7% e desaprovação chega a 53,4%

Mais na Exame

Esporte

A IA já pode estar ajudando na escalação do seu time e você não percebeu

Carreira

Networking não é LinkedIn: a lição que a presidente da EAF levou de um programa para conselheiras

Um conteúdo Esfera Brasil

Governo propõe aumento no orçamento de instituições responsáveis por fiscalização financeira

Inteligência Artificial

Quem sabe usar IA ganha 62% a mais, aponta PwC; o que quem não sabe está deixando na mesa?