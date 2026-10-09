AliExpress e Correios fazem acordo para reduzir prazo de entregas no Brasil

O AliExpress e os Correios reforçaram sua parceria para reduzir os prazos de entrega de produtos comprados por consumidores brasileiros, ampliar a capacidade de processamento de encomendas e melhorar o rastreamento dos pedidos.

A nova etapa da cooperação busca preparar as operações para períodos de maior movimento no comércio eletrônico, como a Black Friday e o 11 de novembro, conhecido como 11.11, um dos principais festivais de compras do comércio eletrônico chinês.

O acordo prevê medidas para lidar com o aumento sazonal no volume de encomendas e melhorar a integração entre as operações do AliExpress e a rede logística dos Correios no Brasil.

“Estamos preparados para o aumento do volume de encomendas previsto para o final do ano, com uma logística robusta e integrada, que conecta o Brasil ao comércio eletrônico global e garante maior agilidade aos consumidores”, afirmou Emmanuel Rondon, presidente dos Correios.

A parceria entre as duas empresas já existe há anos. Os Correios são um dos principais parceiros logísticos do AliExpress no Brasil, e as companhias já haviam firmado acordos para ampliar a cooperação em áreas como inovação logística, digitalização e rastreamento de encomendas.

Para os consumidores, a expectativa é aumentar a previsibilidade das entregas, principalmente nos períodos de maior demanda. A parceria também faz parte da estratégia dos Correios de ampliar alianças internacionais e modernizar seus serviços, enquanto o AliExpress mantém o Brasil entre os mercados atendidos por sua operação internacional.

Fonte: Xinhua