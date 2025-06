Mãe e filha, médico e bancário: quem eram as vítimas da tragédia com balão em SC

A Polícia Civil confirmou, na tarde deste sábado, 21, a morte de oito pessoas na queda de um balão de ar quente em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. A aeronave turística pegou fogo no ar e caiu com 21 pessoas a bordo. Outras 13 vítimas foram resgatadas com vida.

Os mortos foram identificados como:

Andrei Gabriel de Melo, 34 anos, oftalmologista de Fraiburgo (SC)

Everaldo da Rocha

Fabio Luiz Izycki, 42 anos, natural de Barão de Cotegipe (RS), atuava como escriturário de banco, com passagem pelo Banco do Brasil

Janaina Moreira Soares da Rocha, natural de Joinville (SC)

Juliane Jacinta Sawicki, do Rio Grande do Sul

Leandro Luzzi, de Encatado (RS)

Leane Elizabeth Herrmann, de Concórdia (SC)

Leise Herrmann Parizotto, médica, filha de Leane, morava em Blumenau (SC)

A tragédia abalou especialmente a família Herrmann: mãe e filha morreram no acidente, Leane Elizabeth e Leise. Uma segunda filha de Leane, Leciane Herrmann Parizotto, está entre os sobreviventes.

A morte do oftalmologista Andrei Gabriel de Melo gerou uma comoção em Fraiburgo, no oeste catarinense. Ele recebeu homenagem do prefeito, Wilson Ribeiro:

“Andrei pode ter partido fisicamente, mas o amor que ele plantou é eterno. Que esse amor seja a força que os sustente nos dias difíceis”, disse.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em pleno voo e provocou a queda da aeronave. O piloto, Elvis de Bem Crescêncio, sobreviveu e relatou que as chamas tiveram origem no maçarico reserva, que estava instalado no cesto do balão.

Testemunhas relataram que algumas pessoas se jogaram da aeronave para tentar escapar do fogo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o balão em chamas e perdendo altitude rapidamente.

De acordo com o Hospital Nossa Senhora de Fátima, cinco pessoas deram entrada no pronto-socorro. Dois sobreviventes apresentavam queimaduras de segundo grau, e os demais tinham escoriações leves e queixas de dor. Equipes de resgate seguem mobilizadas na região.

A empresa responsável pelo passeio, a Sobrevoar, é especializada em voos turísticos de balão nos cânions de Praia Grande.

Segundo o site da empresa, o passeio custa R$ 550 por pessoa, com direito a café da manhã, voo de cerca de 45 minutos e um “seguro-aventura” que prevê indenização em caso de morte acidental.

Em nota, a empresa disse seguir "todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)" e não ter registros de acidentes anteriores.

"Infelizmente, mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço de nosso Piloto, cujo mesmo possui ampla experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam à bordo do balão, sofremos com a dor causada por essa tragédia", diz trecho.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), lamentou o ocorrido nas redes sociais:

“Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se solidarizou e colocou a estrutura do governo federal à disposição para auxiliar nos trabalhos.

Sobreviventes identificados:

Claudia Abreu

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Fernando da Silva Veronezi

Laís Campos Paes

Leciane Herrmann Parizotto

Leonardo Soares Rocha

Luana da Rocha

Marcel Cunha Batista

Rodrigo de Abreu

Sabrina Patrício de Souza

Tassiane Francine Alvarenga

Thayse Elaine Broedbeck Batista

Victor Hugo Mondini Correa

Ex-prefeito quase embarcou

O ex-prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (União Brasil), revelou nas redes sociais que quase participou do passeio, mas não conseguiu vaga. “Deus, mais uma vez, intercedeu por nossas vidas”, escreveu, referindo-se a si mesmo e à esposa. Ele também prestou solidariedade às vítimas e seus familiares.

Segundo acidente em uma semana

Este é o segundo acidente grave com balões no Brasil em menos de uma semana. No último domingo (15), uma mulher morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas após a queda de um balão em Boituva (SP). A vítima fatal foi Juliana Alves Prado Pereira, de 39 anos.