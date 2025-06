Balão cai em Praia Grande (SC) e deixa 8 mortos; veja vídeo

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, informou em suas redes sociais que oito pessoas morreram e outras duas sobreviveram. Não há ainda informações sobre feridos.

"Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado. Nossa estrutura de resgate já está no local. Informações preliminares apontam que haviam 22 pessoas a bordo. Até o momento, temos a confirmação de 8 óbitos e 2 sobreviventes resgatados com vida. As equipes seguem nas buscas pelos demais.", disse.

Este é o terceiro caso de queda de balão em menos de uma semana. No último domingo (15), um balão com 35 pessoas caiu em uma área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo. O balão não tinha autorização para voar. Uma pessoa morreu e o piloto foi preso.

*Em atualização