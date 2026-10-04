Mãe de Tabata Amaral sofre acidente em campanha e é internada em estado grave

A mãe de Tabata Amaral (PSB-SP), Reni Amaral, foi internada em estado grave após sofrer um acidente durante uma agenda de campanha da filha em São Paulo. A deputada federal, que tenta a reeleição nas eleições deste ano, relatou o caso neste sábado, 3, em post no Instagram.

Reni acompanhava uma caminhada de campanha no Parque da Independência, na capital paulista, quando caiu e bateu a cabeça no chão.

Ela foi socorrida e levada ao Hospital São Camilo, no Ipiranga, onde passou por uma cirurgia de emergência. Segundo Tabata, a mãe permanece internada na UTI, em estado grave, mas estável, e aguarda novos exames para que os médicos avaliem a evolução do quadro.

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Ao comunicar o acidente no Instagram, Tabata afirmou que a mãe se machucou enquanto a acompanhava na agenda eleitoral e pediu apoio aos seguidores durante a internação.

“Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações”, escreveu a candidata.

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A publicação também serviu para informar apoiadores sobre a interrupção da agenda após o acidente e sobre o atendimento médico recebido por Reni.

Até o momento, Tabata não divulgou novas informações sobre a evolução do estado de saúde da mãe nem uma previsão para que ela deixe a UTI.

Tabata Amaral é deputada federal por São Paulo e concorre a um novo mandato pelo PSB. Ela é casada desde fevereiro com João Campos (PSB), ex-prefeito do Recife e candidato ao governo de Pernambuco nas eleições de 2026.