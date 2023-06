Macron confirma visita de Lula a Paris no fim de junho

O presidente da França Emmanuel Macron usou sua conta no Twitter neste sábado, 3, para confirmar a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Paris. "Parceiros de todo o mundo, salvem a data de 22 e 23 de junho em Paris.

O mundo precisa de uma economia verde que não deixe ninguém para trás. Juntos podemos criar um novo pacto financeiro.", afirmou o francês. "Que bom tê-lo conosco, querido presidente Lula. Até daqui 19 dias!", disse em complemento a primeira postagem.

Em resposta a Macron, Lula agradeceu o convite em postagem na mesma rede. "O Brasil tem se reintegrado ao mundo, dialogando e construindo parcerias, em busca das melhores oportunidades para o nosso País, e um mundo com mais cooperação e desenvolvimento sustentável. Obrigado pelo convite, amigo", disse. Será a 11ª viagem internacional do petista desde que tomou posse em janeiro. Na mesma data, Lula avalia visitar o Papa Francisco, no Vaticano.