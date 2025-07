Lula vence Bolsonaro, Tarcísio e Michelle e outros 4 nomes da direita em 2026, diz AtlasIntel

Os dados da pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta quinta-feira, 31, mostram que, se as eleições de 2026 fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários em cenários de segundo turno.

Lula supera, para além da margem de erro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Os dados indicam que, a mais de um ano das eleições, o desempenho de Lula acompanhou a melhora na avaliação do governo.

Na pesquisa anterior, o petista vencia apenas quatro dos sete cenários testados, empatando com Bolsonaro, Michelle e Tarcísio.

Na reedição do segundo turno de 2022, Lula aparece com 50,1% contra 46,3% de Bolsonaro. A pesquisa mostra uma inversão em relação ao levantamento do mês anterior, quando o ex-presidente aparecia numericamente à frente do petista.

Tarcísio e Michelle Bolsonaro são superados por Lula por margens de 3,8 a 4,7 pontos percentuais, respectivamente.

Nos cenários em que vence seus adversários, Lula tem seu melhor desempenho contra Eduardo Leite, com uma diferença de 23,9 pontos percentuais.

Intenção de voto para presidente - 2º Turno

Lula X Tarcísio de Freitas

Lula: 50.4%

Tarcísio de Freitas: 46.6%

Não sabe: 3.0%

Lula X Michele Bolsonaro

Lula: 50.6%

Michele Bolsonaro: 45.9%

Não sabe: 3.4%

Lula X Jair Bolsonaro

Lula: 50.1%

Jair Bolsonaro: 46.3%

Não sabe: 3.6%

Lula X Romeu Zema

Lula: 50.7%

Romeu Zema: 40.6%

Não sabe: 8.7%

Lula X Ronaldo Caiado

Lula: 50.3%

Ronaldo Caiado: 39.7%

Não sabe: 10%

Lula X Ratinho Jr.

Lula: 50.5%

Ratinho Jr.: 39.7%

Não sabe: 9.7%

Lula X Eduardo Leite

Lula: 49.6%

Eduardo Leite: 25.7%

Não sabe: 24.7%

Cenários de 1º turno

Cenário 1

Lula – 48.5%

Tarcísio de Freitas – 33.0%

Ratinho Jr. – 3.6%

Romeu Zema – 3.6%

Ronaldo Caiado – 3.0%

Ciro Gomes – 2.9%

Não sei/branco/nulo – 2.8%

Pablo Marçal – 2.2%

Eduardo Leite – 0.4%

Cenário 2