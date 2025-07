Em meio ao tarifaço, aprovação de Lula supera desaprovação pela 1ª vez em 2025, diz AtlasIntel

Em meio ao tarifaço americano contra o Brasil, o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 50,3% dos brasileiros e reprovado por 49,7%, segundo a pesquisa Latam Pulse, do instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 31.

Essa é a primeira vez desde novembro de 2024 que a aprovação supera numericamente a desaprovação.

A pesquisa reforça a tendência vista no levantamento de junho, quando a desaprovação caiu e a aprovação subiu.

O movimento se repetiu, com variação negativa da reprovação de 0,6 ponto percentual, dentro da margem de erro. A aprovação teve uma leve oscilação positiva de 0,5 ponto.

O petista vê sua popularidade aumentar no momento em que o governo brasileiro reage à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo presidente Donald Trump e às sanções com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

O discurso de defesa da soberania nacional tem encontrado eco com a população, principalmente nas redes sociais.

Como mostrou a EXAME, o momento de enfrentamento tem animado Lula para as eleições do próximo ano. Além das respostas aos americanos, o governo tem três programas já anunciados pelo presidente, mas que ainda não foram formalizados.

O programa Gás para Todos, com ideia de beneficiar 17 milhões de famílias de baixa renda, medida para compra de carros e motocicletas para trabalhadores de aplicativos, além de oferecer uma linha de crédito para que as famílias façam pequenas reformas nos seus domicílios.

Aprovação positiva no Sudeste

A pesquisa Atlas mostra que a aprovação de Lula melhorou no Sudeste, região governada em sua maioria por governadores de oposição.

Os dados mostram que 50,9% avaliam de forma positiva Lula e 48,9% desaprovam.

No Nordeste, reduto historicamente petista, a aprovação chega a 66,1%, mais de 16 pontos percentuais que a média nacional.

Nos recortes demográficos, a avaliação positiva entre mulheres se recuperou após resultado negativo no mês anterior.

O Norte é a região com maior reprovação, 70,3%, seguida pelo Centro-Oeste e o Sul.

Aumenta preocupação com o enfraquecimento da democracia

Em julho, a corrupção continua sendo vista como o maior problema no Brasil, citada por 55% dos brasileiros. Em seguida, aparecem “criminalidade e tráfico de drogas” (42%), “extremismo e polarização política” (22,2%), “enfraquecimento da democracia” (22,2%) e “economia e inflação” (21%).

Entre junho e julho, observou-se uma queda nas menções à corrupção, criminalidade e economia e inflação, enquanto aumentaram as citações ao “enfraquecimento da democracia” (+2,3pp), “extremismo e polarização política” (+2,4pp) e “mau funcionamento da justiça” (+2pp) como os maiores problemas do país.

Melhora da imagem de Lula

Após registrar um saldo negativo de imagem em maio e junho, a imagem positiva de Lula (51%) superou a negativa (48%) em julho. Entre junho e julho, houve um crescimento de 4 pontos percentuais na imagem positiva de Lula.

Esse avanço foi acompanhado por uma deterioração na imagem de Bolsonaro: sua imagem negativa aumentou 2 pontos percentuais em relação a junho, enquanto sua imagem positiva caiu 2 pontos. A imagem de Tarcísio de Freitas se manteve estável.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 7.334 brasileiros adultos entre os dias 25 e 28 de julho de 2025 via Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.