Lula tenta destravar reforma tributária em reunião com líderes do Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou uma reunião de última hora com os líderes de partidos da base no Senado para a noite desta segunda-feira, 6. O encontro, que não estava previsto na agenda do petista, é uma tentativa de destravar a votação da reforma tributária.

A expectativa é que seja discutida toda a pauta de votações no Senado até o fim do ano. A Casa vai apreciar os nomes de dois indicados para assumirem a diretoria do Banco Central: os economistas Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira.

O governo também conta com a aprovação do projeto que que estabelece a taxação dos chamados fundos exclusivos (voltados para alta renda no Brasil) e offshore (no exterior).

Na próxima quarta-feira, estava prevista uma reunião de Lula com lideranças do Senado e presidentes de partidos da base. Um dos objetivos era justamente ajustar o caminho para a aprovação da reforma tributária. Com o encontro desta segunda-feira auxiliares do presidente não sabem se a reunião de quarta vai acontecer.