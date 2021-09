Lula tem 56% contra 31% de Bolsonaro no segundo turno, diz Datafolha

Uma pesquisa do instituto Datafolha mostra os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022. Se comparado com o levantamento realizado pelo instituto em julho deste ano, a corrida segue estagnada.

No cenário anterior, Lula tinha 26% das intenções e voto e, agora, tem 27%. Jair Bolsonaro tinha 19% e, agora, tem 20%. No segundo turno, o ex-presidente tem 56% — tinha 58% no último relatório — contra 31% de Bolsonaro, que manteve o mesmo índice da pesquisa anterior.

Foram ouvidos 3.667 em 190 cidades brasileiras, entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos, dentro do nível de confiança de 95%.

Pesquisa espontânea de intenções de voto no 1º turno

Lula (PT): 27% (26% na pesquisa anterior)

27% (26% na pesquisa anterior) Jair Bolsonaro (sem partido): 20% (19% na pesquisa anterior

20% (19% na pesquisa anterior Ciro Gomes (PDT): 2% (2% na pesquisa anterior)

2% (2% na pesquisa anterior) Outros: 3% (2% na pesquisa anterior)

3% (2% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 10% (7% na pesquisa anterior)

10% (7% na pesquisa anterior) Não sabe: 38% (42% na pesquisa anterior)

Foram pesquisados quatro cenários no 1º turno. Veja o resultado da pesquisa estimulada de intenção de voto:

CENÁRIO A

Lula (PT): 44% (46% na pesquisa anterior)

44% (46% na pesquisa anterior) Jair Bolsonaro (sem partido): 26% (25% na pesquisa anterior)

26% (25% na pesquisa anterior) Ciro Gomes (PDT): 9% (8% na pesquisa anterior)

9% (8% na pesquisa anterior) João Doria (PSDB): 4% (5% na pesquisa anterior)

4% (5% na pesquisa anterior) Luiz Henrique Mandetta (DEM): 3% (4% na pesquisa anterior)

3% (4% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 11% (10% na pesquisa anterior)

11% (10% na pesquisa anterior) Não sabe: 2% (2% na pesquisa anterior)

CENÁRIO B

Lula (PT): 42 (46% na pesquisa anterior)

42 (46% na pesquisa anterior) Jair Bolsonaro (sem partido): 25% (25% na pesquisa anterior)

25% (25% na pesquisa anterior) Ciro Gomes (PDT): 12% (9% na pesquisa anterior)

12% (9% na pesquisa anterior) Luiz Henrique Mandetta (DEM): 2% (5% na pesquisa anterior)

2% (5% na pesquisa anterior) Eduardo Leite (PSDB): 4% (3% na pesquisa anterior)

4% (3% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 11% (10% na pesquisa anterior)

11% (10% na pesquisa anterior) Não sabe: 2% (2% na pesquisa anterior)

CENÁRIO C

Lula (PT): 44%

44% Jair Bolsonaro (sem partido): 26%

26% Ciro Gomes (PDT): 11%

11% João Doria (PSDB): 6%

6% Em branco/nulo/nenhum: 11%

11% Não sabe: 1%

CENÁRIO D

Lula (PT): 42%

42% Jair Bolsonaro (sem partido): 24%

24% Ciro Gomes (PDT): 10%

10% João Doria (PSDB): 5%

5% José Luiz Datena (PSL): 4%

4% Simone Tebet (MDB): 2%

2% Aldo Rebelo (sem partido): 1%

1% Rodrigo Pacheco (DEM): 1%

1% Alessandro Vieira (Cidadania): 0%

0% Em branco/nulo/nenhum: 10%

10% Não sabe: 2%

Os cenários C e D não foram incluídos nas pesquisa anterior. Esta é a terceira pesquisa Datafolha para as eleições de 2022 desde que Lula recuperou os poderes políticos.

Veja simulações de 2º turno:

Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Lula e Bolsonaro

Lula (PT): 56% (58% na pesquisa anterior)

56% (58% na pesquisa anterior) Bolsonaro (sem partido): 31% (31% na pesquisa anterior)

31% (31% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 13% (10% na pesquisa anterior)

13% (10% na pesquisa anterior) Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)

Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Lula e Doria

Lula (PT): 55% (56% na pesquisa anterior)

55% (56% na pesquisa anterior) Doria (PSDB): 22% (23% na pesquisa anterior)

22% (23% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 22% (20% na pesquisa anterior)

22% (20% na pesquisa anterior) Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)

Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Bolsonaro e Ciro

Ciro (PDT): 52% (50% pesquisa anterior)

52% (50% pesquisa anterior) Bolsonaro (sem partido): 33% (34% na pesquisa anterior)

33% (34% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 15% (15% na pesquisa anterior)

15% (15% na pesquisa anterior) Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)

Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Bolsonaro e Doria

Doria (PSDB): 46% (46% na pesquisa anterior)

46% (46% na pesquisa anterior) Bolsonaro (sem partido): 34% (35% na pesquisa anterior)

34% (35% na pesquisa anterior) Em branco/nulo/nenhum: 19% (18% na pesquisa anterior)

19% (18% na pesquisa anterior) Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)

Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Ciro Gomes e Lula

Lula (PT): 51%

51% Ciro gomes (PDT): 29%

29% Em branco/nulo/nenhum: 19%

19% Não sabe: 1%

A pesquisa também apontou os índices de rejeição. Veja:

Jair Bolsonaro: 59% (59% na pesquisa anterior)

59% (59% na pesquisa anterior) Lula: 38% (37% na pesquisa anterior)

38% (37% na pesquisa anterior) João Doria: 37% (37% na pesquisa anterior)

37% (37% na pesquisa anterior) Ciro Gomes: 30% (31% na pesquisa anterior)

30% (31% na pesquisa anterior) José Luiz Datena: 19% (não incluído na pesquisa anterior)

19% (não incluído na pesquisa anterior) Luiz Henrique Mandetta: 18% (23% na pesquisa anterior)

18% (23% na pesquisa anterior) Eduardo Leite: 18% (21% na pesquisa anterior)

18% (21% na pesquisa anterior) Rodrigo Pacheco: 17% (não incluído na pesquisa anterior)

17% (não incluído na pesquisa anterior) Aldo Rebelo: 15% (não incluído na pesquisa anterior)

15% (não incluído na pesquisa anterior) Alessandro Vieira: 14% (não incluído na pesquisa anterior)

14% (não incluído na pesquisa anterior) Simone Tebet: 14% (não incluído na pesquisa anterior)

14% (não incluído na pesquisa anterior) Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2% (2% na pesquisa anterior)

2% (2% na pesquisa anterior) Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% (2% na pesquisa anterior)

1% (2% na pesquisa anterior) Não sabe: 1% (2% na pesquisa anterior)

Nesse ponto, o entrevistado pode responder mais de um candidato, por isso a soma entre todos os índices não resulta em 100%. A pergunta do instituto é: "Em quais desses possíveis candidatos (o cartão é mostrado) você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente da República em 2022? E qual mais?".

Bolsonaro tem altos índices de rejeição entre estudantes (73%) e evangélicos (44%). Lula é mais rejeitado entre os preferem o PSDB (74%) e ente homossexuais/bissexuais (16%). Doria é tem altos índices de rejeição entre os que ganham mais de 10 salários mínimos (45%) e entre as donas de casa (26%. Ciro Gomes é mais rejeitado entre os que preferem outro partido que não seja PT, PSDB, MDB e PSol (36%) e entre moradores do Sul (22%)

Entre aqueles que votaram em Bolsonaro em 2018, 26% dizem rejeitar seu nome para a disputa presidencial de 2022, e 68% não votariam de jeito nenhum em Lula.