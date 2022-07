Lula tem 51% ante 20% de Bolsonaro entre jovens de capitais, aponta Datafolha

A maioria dos eleitores com menos de 30 anos escolheria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro turno se o pleito ocorresse nesta quarta-feira, 27, aponta o Datafolha. O petista tem 51% das intenções de voto desse grupo ante 20% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Já Ciro Gomes (PDT), em terceiro lugar, tem 12%.

O recorte entre os eleitores mais jovens mostra índices maiores tanto para Lula quanto para Ciro em relação aos levantamentos gerais com todas as faixas etárias. Em quarto lugar, André Janones (Avante) tem 2% da preferência do grupo, seguido por Simone Tebet (MDB), com 1%. Os que dizem que votariam em branco ou nulo chegam a 8% e outros 3% não sabem em quem irão votar para presidente.

Foram ouvidas 935 pessoas de 16 a 29 anos em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A pesquisa, registrada no TSE sob o número 05688/2022, tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

O levantamento sobre a preferência de voto dos jovens para presidente foi realizado à parte da pesquisa geral sobre a eleição presidencial pelo Datafolha, que deve ser divulgada nesta quinta-feira, 28.