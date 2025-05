Lula se reúne com presidente do INSS e ministro da Previdência e deve debater devolução de descontos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta terça-feira, 6, durante a tarde, com os ministros da Previdência Social, Wolney Queiroz; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; da Controladoria-Geral da União, Vinicius de Carvalho; e com o presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social, Gilberto Waller Júnior.

O plano para garantir a devolução valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS deve ser debatido no encontro. O Palácio do Planalto tem cobrado pressa em uma solução. O adjunto do advogado-geral da União, Junior Divino Fideles, também participa da reunião.

As discussões sobre formas de ressarcimentos aos beneficiários que tiveram descontos indevidos ocorrem em conjunto com a tentativa de blindar o sistema contra novas fraudes.

Os técnicos foram encarregados de rever todo processo de permissão de descontos e apresentar sugestões que envolvam mais rigor e uso de tecnologias para evitar novas falhas.

O pedido feito pelo Planalto é de que o sistema tenha mais segurança, rigor e critérios rígidos para permissão de qualquer tipo de desconto em folha. Até que tenha uma reformulação desses sistemas, todos os descontos associativos estão suspensos.

Lula embarca na noite de terça-feira para Rússia e, em sequência, irá à China. No final da semana, Rui Costa irá encontrá-lo em Pequim e há previsão de que o ministro leve alternativas de soluções que possam ser avaliadas pelo presidente durante a viagem.

A orientação do Planalto é de que Lula seja informado a qualquer tempo da solução que for encontrada. Lula retorna ao Brasil na próxima terça-feira, 13. Não há previsão que nenhum anúncio ao público seja feito antes disso, mas ao menos a saída já esteja encaminhada internamente até então.