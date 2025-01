Lula se reúne com ministros nesta sexta para discutir sobre Meta e regulamentação das redes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá na manhã desta sexta-feira, às 10h, com ministros do governo para discutir o afrouxamento das diretrizes da Meta a respeito das políticas de checagem de fatos e desinformação da empresa, anunciada pelo fundador e CEO Mark Zuckerberg na terça-feira desta semana.

Conforme apurou a EXAME, o futuro ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Sidônio Palmeira, que ainda não foi nomeado oficialmente e não tomou posse, estará presente no encontro, juntamente com outros membros do primeiro escalão governamental. Além de participar dessa primeira reunião do dia, Palmeira participará de um encontro com Camilo Santana, chefe do Ministério da Educação, na tarde de hoje.

De acordo com a agenda do chefe do Executivo, estarão presentes o Ministro da Casa Civil, Rui Costa, o Ministro da Justiça e Segurança Pública substituto, Manoel Carlos de Almeida Neto, o Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, o Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius de Carvalho.

Em uma entrevista a jornalistas na manhã de ontem, Lula adiantou que se encontraria com os ministros para falar sobre o assunto.

"Vou fazer uma reunião hoje e eu acho que é extremamente grave [a decisão da Meta]. As pessoas querem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita", disse o chefe do Executivo, que completou: "É como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e não pudesse ser punido se ele faz a mesma coisa na digital". O presidente também falou sobre a necessidade de que as legislações dos países sejam respeitadas.

"O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, dois cidadãos, não podem três cidadãos achar que podem ferir a soberania de uma nação."

Mudanças na Meta

A Meta anunciou no último dia 7 uma guinada radical em sua política de moderação de conteúdo, que coloca a empresa alinhada ao futuro governo de Donald Trump. Em um vídeo de mais de Zuckerberg, anunciou que a empresa vai abandonar o programa de checagem de fatos e permitir mais conteúdos políticos. Para analistas no Brasil e no exterior, essa mudança representará um retrocesso e alimentará a desinformação.