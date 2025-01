Lula convoca reunião sobre Meta e diz que "um cidadão não pode ferir a soberania de uma nação"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a decisão da Meta sobre a moderação de conteúdo em suas plataformas é "extremamente grave", se referindo a decisão do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, de encerrar suas parcerias com organizações de checagem de fatos para moderar conteúdo.

"Vou fazer uma reunião hoje e eu acho que é extremamente grave (a decisão da Meta). As pessoas querem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita", disse o chefe do Executivo nesta quinta-feira, 9, que completou: "É como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e não pudesse ser punido se ele faz porque ele faz a mesma coisa na digital". O presidente também falou sobre a necessidade de que as legislações dos países sejam respeitadas.

"O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, dois cidadãos, não podem três cidadãos acharem que pode ferir a soberania de uma nação".

A empresa anunciou no último dia 7 uma guinada radical em sua política de moderação de conteúdo, que coloca a empresa alinhada ao futuro governo de Donald Trump. Em um vídeo de mais de Zuckerberg, anunciou que a empresa vai abandonar o programa de checagem de fatos e permitir mais conteúdos políticos. Para analistas no Brasil e no exterior, essa mudança representará um retrocesso e alimentará a desinformação.