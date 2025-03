Lula promete que brasileiro voltará a comer picanha e reclama do preço do ovo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 14, que o país enfrenta uma “crise tremenda” por conta da alta dos preços dos alimentos, mas prometeu que a carne ficará mais barata e o brasileiro poderá “voltar a comer picanha”. A medida que zerou o imposto sobre a importação da carne bovina e de outros alimentos entrou em vigor hoje.

"Nós estamos com a economia crescendo, temos o menor nível de desemprego da história, a massa salarial está crescendo desde 2012 e nós temos certeza que a economia vai continuar crescendo. Estamos agora com um problema de alimento, vocês sabem, o ovo está caro. E até hoje não encontrei uma explicação para o ovo estar caro. Não tem explicação. Alguém está passando a mão. E nós queremos saber quem é. A carne vai baixar, vocês podem ter certeza de que vocês vão voltar a comer picanha outra vez", afirmou o petista durante evento em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Lula também disse que seu governo anunciará na próxima terça-feira, dia 18, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

O presidente visitou a sede de uma empresa especializada na adaptação de veículos para anunciar a entrega de 789 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. O Planalto informou que o programa vai beneficiar 559 municípios de 21 estados, com investimento de R$ 243,5 milhões por meio do Novo PAC. São 703 ambulâncias e 86 unidades de suporte avançado — essas serão distribuídas a 72 municípios de 17 estados.