Lula lança cadastro nacional de cães e gatos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lança nesta quinta-feira, 17, uma ferramenta criada para registrar cães e gatos em um banco de dados nacional.

O programa Sinpatinhas (Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos) é gratuito e gera um RG Animal único e intransferível, que acompanhará o animal por toda sua vida. O lançamento da iniciativa ocorrerá no Palácio do Planalto.

Com o cadastro, os tutores poderão saber a localização do pet em caso de desaparecimento, receber informações sobre campanhas públicas de castração, vacinação e microchipagem em sua região, o que deve facilitar o acesso aos serviços de cuidado e bem-estar animal.

No final do ano passado, o Senado aprovou o projeto que autoriza o governo a instituir o cadastro nacional de animais domésticos.

O projeto também prevê um banco de dados, com informações referentes aos tutores e a esses animais que poderão servir para decisões futuras, especialmente quanto a questões sanitárias, como propor campanhas de vacinação.