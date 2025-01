Lula grava vídeo na horta da Granja do Torto para explicar alta do preço dos alimentos; veja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma publicação em suas redes sociais neste domingo visitando a horta da Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência em Brasília, para defender as medidas estudadas pelo governo federal para diminuir os preços dos alimentos. No vídeo, compartilhado pela primeira-dama Janja Silva, Lula admitiu que o tema preocupa o governo, mas disse que fará "quantas reuniões forem necessárias" para buscar saídas para o problema.

"Nós estamos discutindo, vamos fazer muitas reuniões com atacadistas, donos de supermercados, produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata de acordo com seu poder de compra. É isso que nós estamos trabalhando muito e vamos fazer quantas reuniões forem necessárias", afirmou o presidente.

Na última semana, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que o governo federal vai adotar medidas para conter a alta do preço dos alimentos. O tema foi uma das principais cobranças do presidente Lula na reunião ministerial realizada na última segunda-feira. O anúncio, entretanto, gerou desgaste para o governo federal após a oposição criticar uma possível intervenção direta nos preços.

No vídeo publicado neste domingo, Lula explicou que há "várias razões" para o aumento dos preços dos alimentos e citou a subida do dólar, mas também eventos climáticos, como o calor extremo e as variações na chuva. O vídeo foi gravado durante uma visita do presidente à horta da Granja do Torto. Segundo o mandatário, ele quer realizar reformas no local para que o espaço possa atender as necessidades do Palácio da Alvorada.

"Também a capacidade de compra do povo (interfere nos preços), na hora que há um aumento na demanda, que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você, é o trabalhador, quem vai no supermercado comprar comida", afirmou o presidente.