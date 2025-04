Voa Brasil: programa vende 35 mil passagens em oito meses; veja destinos mais procurados

Um universo de 150 mil pessoas acessou a plataforma do Voa Brasil para pesquisar preço de passagens aéreas. Do total, 24% efetuaram a compra, sendo dados da Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos.

Lançado no fim de julho, o programa permitiu a venda de 35.419 bilhetes. O Voa Brasil permite a compra de passagens por até R$ 200 o trecho.

O compromisso anunciado pelo governo é ofertar 3 milhões de passagens em um ano.

Podem acessar o Voa Brasil aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada beneficiário pode comprar até dois trechos por ano.

O governo planeja incluir estudantes no programa ainda neste ano. O anúncio depende do preparo da base de dados do ProUni, Fies e Sisu para relacionar os estudantes elegíveis.

Segundo o levantamento da SAC, subiu para 82 o número de cidades procuradas pelos aposentados do INSS. Entraram na lista em março os aeroportos de Fernando de Noronha (PE), Guanambi (BA) e Teófilo Otoni (MG).

São Paulo continua sendo a cidade mais procurada pelos aposentados, com 10.261 bilhetes (quase 30% do total), seguida pelo Rio de Janeiro (3.050), Recife (2.745), Fortaleza (2.453) e Brasília (2.268).

Nos últimos dois meses, entretanto, o aeroporto do Recife foi o segundo destino mais procurado pelos beneficiários do programa, ultrapassando os aeroportos do Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont).

Para participar do Voa Brasil, o aposentado do INSS deve acessar o programa pelo site http://www.gov.br/voabrasil e escolher data, origem e destino.