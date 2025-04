Nunes diz que Tarcísio tentará se reeleger governador em 2026: 'ele me ligou ontem para dizer isso'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta quarta-feira, 2, que Tarcísio de Freitas (Republicanos) disputará a reeleição ao governo de São Paulo em 2026. Aliado de Nunes, Tarcísio é cotado para a corrida presidencial nas próximas eleições, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível, não possa concorrer pelo campo conservador no pleito.

— Ele (Tarcísio) me ligou ontem para dizer isso. Ele falou que vai continuar trabalhando no governo do Estado, para a sua reeleição, e eu vou continuar trabalhando pela população da cidade de São Paulo. A gente vai trabalhar em conjunto e não vai falar de eleição. Nós vamos cuidar de governar, fazer nossas entregas e cumprir aquilo que a gente tinha pactuado com o eleitor — comentou o prefeito.

Em evento para entregar o primeiro centro de atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), na zona norte da capital paulista, Nunes também criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comentar a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, na qual a desaprovação do governo federal ficou em 56%, um nível inédito. O prefeito culpou as recentes falas de Lula sobre a mulheres, a equipe ministerial e economia pela queda na popularidade. Na opinião de Nunes, seria "impossível" o presidente se reeleger nesse cenário.

— A gente vê algumas falas, alguns comportamentos, como dizer que a mulher não serve para ser dona de casa porque a dona de casa é alguma coisa ruim, pejorativa. Então são falas que vão desconectando daquilo que a população tinha no presidente como referência de alguém que representaria o povo do Brasil — disse.

Sobre a economia, Nunes reclamou dos juros e de uma suposta “gastança muito grande" do executivo federal.

— Você vê a Selic acima de 14% e isso quer dizer o quê? Você vai comprar uma casa, um apartamento, fazer financiamento, você não consegue, porque isso segue a taxa de juros. Tem muitas questões que no país não estão indo bem por conta da condução do governo. Uma gastança muito grande e a gente acaba ficando muito preocupado com tudo isso — completou.

As críticas do prefeito atingiram ainda a nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que na opinião do prefeito é uma pessoa avessa ao diálogo. A avaliação é que o cenário econômico do país vai piorar.

— É impossível o presidente Lula se reeleger com esse tipo de política que ele está conduzindo — afirmou Nunes.

Costuras para 2026

O nome de Nunes começou a ser considerado como opção para disputar o cargo de governador, caso Tarcísio tente concorrer à presidência em 2026. Também de olho na possível vaga, o secretário estadual de Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL), e o próprio prefeito sinalizaram a possibilidade de disputar o governo paulista.

— O momento é de dizer que eu pretendo ficar os quatro anos, que o Tarcísio me disse ontem para dizer que a pretensão dele é disputar a reeleição e que ele acredita muito que o presidente Bolsonaro vai conseguir reverter e deve ser candidato a presidente — finalizou.