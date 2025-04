Meio milhão de trabalhadores CLT tomaram R$ 3,1 bilhões em empréstimos em 13 dias, diz governo

Meio milhão de trabalhadores do setor privado tomaram empréstimo consignado pela nova modalidade criada pelo governo, o programa Crédito do Trabalhador.

Segundo o balanço do Ministério do Trabalho, foram assinados 501.301 contratos no valor total de R$ 3,1 bilhões até agora. O valor médio da operação é de R$ 6,284 mil e o prazo médio de pagamento de 18 meses.

O programa começou a funcionar há 13 dias para novos empréstimos. Quem tem contratos antigos precisa esperar até 25 de abril para migrar o crédito para outro banco que oferecer condições mais vantajosas.

Uma nova novidade do programa é que o trabalhador pode escolher o banco sem necessidade de convênio entre a empresa empregadora e a instituição. Essa era uma das exigências da antiga modalidade. Agora, basta acessar a carteira de trabalho digital.

As instituições financeiras avaliam o tempo de serviço nas empresas, o salário e as garantias oferecidas pelo trabalhador. O beneficiário pode optar por oferecer até 10% do FGTS como garantia e a integralidade da multa rescisória. Com base nesses dados, os bancos analisam o risco e definem a concessão do crédito.

O trabalhador só pode comprometer 35% de sua renda com as parcelas mensais. Caso desista do empréstimo, ele terá um prazo de sete dias corridos, a partir do recebimento do crédito, para devolver o valor total às instituições financeiras.

A partir de 25 de abril, os bancos poderão oferecer a linha de crédito por meio de suas plataformas digitais.