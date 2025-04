Fila do INSS aumenta e passa de 2 milhões de requerimentos pela primeira vez no governo Lula

A fila de espera do INSS fechou o ano de 2024 com 2,042 milhões de requerimentos por benefícios sociais e da Previdência. Os dados fazem parte do boletim com informações sobre requerimentos e novas concessões de benefícios de dezembro, que só foi publicado agora, em abril. O documento é organizado pelo Ministério da Previdência.

Em dezembro do ano passado, exatamente 2.042.016 de requerimentos de benefício e de perícia médica estavam pendentes no INSS em todo o Brasil. É o maior número de requerimentos aguardando análise em todo o governo Luiz Inácio Lula da Silva, que na campanha prometeu acabar com a fila.

Dessa forma, os dados mostram um crescimento na fila, já que em novembro eram 1,985 milhão. Não foram atualizados o número de requerimentos na fila, janeiro, fevereiro e março.

Um dos motivos para o aumento da fila do INSS em 2024, foi a greve de servidores. O Atestemed (atestado on-line) também serviu para ampliar o número de requerimentos, embora tenha ajudado a reduzir a despesa.

O mecanismo dispensa a realização de perícia médica para afastamento até 180 dias e com isso, o INSS não precisa pagar o benefício de forma retroativa à data do pedido.

Em dezembro de 2023, a fila estava em 1,545 milhão. Em junho do ano seguinte, baixou para 1,353 milhão e depois voltou a subir.

Em dezembro do ano passado, acabou o sistema de bônus a servidores, criado no governo Bolsonaro, para reduzir a fila. O benefício não foi renovado este ano.

Em julho de 2023, o governo Lula permitiu deslocar funcionários para unidades com maior carência no atendimento e recriava o bônus de produtividade aos servidores e médicos peritos. Segundo o INSS, iss fez a fila cair nos primeiros meses do programa. Porém, voltou a aumentar a partir de julho de 2024 até superar a barreira de 2 milhões.

Recorde no governo Bolsonaro

A fila do INSS atingiu tamanho recorde em junho de 2019, quando chegou a 2,4 milhões. Para enfrentar o problema, além do pagamento de bônus, houve contratação emergencial de aposentados para análise de processos e militares, no atendimento nas agências.

Um dos principais motivos para o crescimento da fila na ocasião foi a falta de pessoal no INSS devido à corrida à aposentadoria. Servidores pediram o benefício em janeiro a fim de incorporar uma gratificação negociada na greve anteriormente.