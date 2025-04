Petrobras vai prorrogar prazo para adesão ao modelo híbrido de trabalho

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira que vai prorrogar o prazo para adesão ao novo modelo híbrido de trabalho para empregados do regime administrativo. A pauta foi um dos motivos da paralisação de advertência feita por petroleiros no final do mês passado.

O prazo para assinatura do Termo de Adesão vai até 30 de maio. Esta medida excepcional foi informada às entidades sindicais em reunião realizada nesta quarta, na qual a Petrobras reafirmou sua decisão quanto ao novo modelo de trabalho híbrido, que contemplará três dias de trabalho presencial por semana, sendo um dos dias a segunda ou a sexta-feira. A companhia também reiterou sua proposta para celebração de um acordo específico de trabalho, por dois anos, relativo a este tema.

O prazo anterior era 7 de abril. A prorrogação do prazo pretende dar mais tempo aos empregados se adaptarem a nova realidade.

"Os ajustes no modelo híbrido de trabalho visam aprimorar a integração das equipes e os processos de gestão, além de contribuir para a agilidade na entrega de importantes resultados para a companhia, que está em fase de crescimento de investimentos, projetos e definição de novos projetos", disse a estatal.

"Alinhada ao Plano Estratégico, a Petrobras segue monitorando as tendências de mercado e evoluções dos modelos de trabalho, buscando compatibilizar as necessidades e desafios de empresa e empregados", informou a estatal.

Greve de advertência

Petroleiros de todo o país realizaram no último dia 26 uma greve nacional de advertência contra decisões recentes da atual gestão da Petrobras. A paralisação de 24 horas foi aprovada por 94% dos votantes nas assembleias realizadas entre os dias 15 e 23 de março, segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

Entre os principais pontos de reivindicação estão a defesa da Remuneração Variável, incluindo a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), e a manutenção do regime de teletrabalho, especialmente após o anúncio de que a companhia pretende aumentar a carga presencial de 2 para 3 dias por semana.

Reivindicações vão além do home office e da PLR

Além da manutenção do trabalho remoto e da remuneração variável, a categoria lista outras demandas históricas, como: