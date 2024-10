Com Lula em participação online, Brasil herda comando do Brics em 2025

Um acidente doméstico neste domingo fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva preciasse cancelar a viagem que faria neste domingo para Kazan, na Rússia, onde a partir da próxima terça-feira, 22, acontece a 16ª Cúpula do Brics.

Esta será a primeira reunião do grupo depois da inclusão de Egito, Irã, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, e vem sendo vista como um instrumento estratégico para Vladimir Putin, anfitrião do encontro, que tenta demonstrar ter apoio do Sul Global em contraste com seu isolamento diplomático por conta da guerra da Ucrânia.

A agenda do evento deve contemplar discussões sobre o uso de moedas alternativas ao dólar no comércio entre os países que integram o bloco, com o objetivo de reduzir a dependência da moeda norte-americana. Também serão estabelecidos critérios para a adesão de países parceiros, uma nova categoria criada em meio à expansão do grupo.

Hoje, os países que compõe o Brics representam atualmente 37% da economia global, além de uma significativa parcela de população e território no mundo. Projeções indicam que o bloco poderia ultrapassar o G7 nos próximos anos, impulsionado principalmente por China e Índia.

Agenda bilateral e neutralidade sobre novos membros

Lula é o único líder atual do Brics que esteve presente na cúpula inaugural em 2009, em Ecaterimburgo, Rússia, quando Putin era primeiro-ministro. Conforme entrevista coletiva concedida há uma semana pelo embaixador Eduardo Paes Sabóia, secretário do Itamaraty de Ásia e Pacífico, era esperado que o presidente do Brasil cumprisse agenda bilateral com alguns países.

Na ocasião da entrevista, o embaixador declarou ainda que, embora já existisse algumas recomendações para a entrada de novos membros, o Brasil não deveria recomendar nenhum país sem antes analisar "com lupa" as sugestões. Países como Turquia, Cuba e Bolívia demonstraram interesse, assim como Venezuela e Nicarágua enfrentam resistência do Brasil.

O Brasil assumirá a presidência do Brics em 1º de janeiro de 2025 e deve colocar em curso uma série de encontros no primeiro semestre, com foco na preparação da COP30 em Belém, no final do mesmo ano. A ex-presidente Dilma Rousseff permanecerá à frente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics, até julho de 2025.