Lula faz escala em Moscou, mas não se reencontra com Putin

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não pôde se reunir nesta quarta-feira com seu homólogo russo, Vladimir Putin, apesar de seu avião oficial ter feito uma escala em um aeroporto de Moscou, depois de decolar de Pequim.

“Ele fez uma breve parada e depois deixou Moscou”, disseram fontes diplomáticas brasileiras à imprensa.

Lula, que se encontrou com Putin na semana passada no Kremlin, havia expressado na capital chinesa sua vontade de se reunir novamente com o mandatário russo para convencê-lo a participar das negociações programadas para quinta-feira em Istambul.

"Quando eu parar em Moscou, vou tentar falar com Putin. Não me custa nada falar: ‘Ô, companheiro Putin, vá até Istambul negociar’", declarou Lula em entrevista coletiva ao final da visita à China.

Lula, que há três anos tenta fazer a mediação entre Moscou e Kiev, revelou que o pedido veio do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, feito durante uma conversa com o chanceler do Brasil, Mauro Vieira.

Putin, que no domingo propôs a Kiev a abertura de negociações diretas, não respondeu à oferta do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de realizar uma reunião em nível de presidentes em Istambul.

Até o momento não se sabe se a reunião será realizada e qual será o nível de representação das delegações que abordarão o fim de uma guerra que começou em fevereiro de 2022.