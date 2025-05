Em ligação, Lula pede que Putin negocie pessoalmente acordo de paz com Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quarta-feira, 14, para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e estimulou que o chefe de Estado russo participe pessoalmente das negociões de paz com a Ucrânia.

Os ucranianos serão representados pelo presidente Volodymyr Zelensky. A previsão inicial é de que os russos sejam representados pelo vice-chanceler Sergey Ryabkov.

"O presidente brasileiro estimulou o presidente russo a comparecer à reunião de negociação entre Rússia e Ucrânia marcada para ocorrer em Istambul, nesta quinta-feira, 15 de maio, reconhecendo que a composição das delegações de negociadores é uma prerrogativa soberana dos chefes de Estado", informou o Palácio do Planalto, em nota à imprensa.

Apelo pelo fim da guerra

Na conversa, Lula ainda relatou a Putin a conversa bilateral com o Presidente chinês Xi Jinping, que resultou em declaração conjunta Brasil-China, e reiterou a disposição do Grupo de Amigos da Paz e de países do Sul Global em cooperar para o fim do conflito.

"Por fim, enfatizou o compromisso do Brasil com a paz e se colocou, mais uma vez, à disposição para colaborar no que for necessário na busca de entendimento entre a Rússia e a Ucrânia", disse.