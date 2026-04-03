Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula exonera Alckmin e Gleisi Hoffman para Eleições de 2026

Saídas são oficializadas no DOU; ministros deixam cargos para disputar pleito dentro do prazo legal

Alckmin: vice-presidente deve concorrer novamente com Lula (Leandro Fonseca/Exame)

Alckmin: vice-presidente deve concorrer novamente com Lula (Leandro Fonseca/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 3 de abril de 2026 às 14h23.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a saída de Gleisi Hoffmann e Geraldo Alckmin de seus ministérios. As exonerações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 3.

Gleisi deixa a Secretaria de Relações Institucionais para concorrer ao Senado pelo Paraná. Alckmin sai do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para integrar a chapa presidencial como vice. Ele permanece no cargo de vice-presidente.

Prazo eleitoral

As saídas atendem à legislação que exige desincompatibilização de cargos públicos até seis meses antes das eleições. O prazo se encerra neste sábado, 4.

Outros integrantes do governo também deixaram seus cargos para disputar o pleito. O número chega a pelo menos 15 ministros.

Os nomes que irão assumir as pastas ainda não foram definidos pelo governo.

Acompanhe tudo sobre:Geraldo AlckminEleições 2026

Mais de Brasil

Avião de pequeno porte cai no Rio Grande do Sul

Cartão de crédito será aceito em todas as estações do Metrô de SP, diz CEO da Autopass

O que abre e o que fecha na Páscoa? Veja os serviços que funcionam no feriado

Lula exonera Camilo Santana do MEC e nomeia Leonardo Barchini como novo ministro

Mais na Exame

Mundo

Irã abate caça americano e anuncia buscas por 'piloto inimigo'

Um conteúdo Bússola

ONG cria campanha mundial para realizar sonhos de crianças com doenças graves

Tecnologia

O que os Beatles, Steve Jobs e a Apple têm em comum?

Casual

Páscoa de luxo: ovos viram experiência em hotéis e cruzeiros