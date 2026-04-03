Lula exonera Alckmin e Gleisi Hoffman para Eleições de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a saída de Gleisi Hoffmann e Geraldo Alckmin de seus ministérios. As exonerações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 3.

Gleisi deixa a Secretaria de Relações Institucionais para concorrer ao Senado pelo Paraná. Alckmin sai do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para integrar a chapa presidencial como vice. Ele permanece no cargo de vice-presidente.

Prazo eleitoral

As saídas atendem à legislação que exige desincompatibilização de cargos públicos até seis meses antes das eleições. O prazo se encerra neste sábado, 4.

Outros integrantes do governo também deixaram seus cargos para disputar o pleito. O número chega a pelo menos 15 ministros.

Os nomes que irão assumir as pastas ainda não foram definidos pelo governo.