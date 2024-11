Lula estava com Haddad no Alvorada durante explosões na Praça dos Três Poderes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava no Palácio da Alvorada com o ministro Fernando Haddad no momento das explosões na Praça dos Três Poderes. O Alvorada, residência oficial da Presidência da República, fica a cerca de quatro quilômetros da região onde estão o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional.

A explosão deixou um morto e incendiou um carro na noite desta quarta-feira, 13. A área foi cercada por policiais, e o prédio do STF foi evacuado. A Polícia Civil investiga o caso.

Explosão e evacuação do STF

Um corpo foi encontrado próximo à Corte. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, houve um “autoextermínio com explosivo”.

Após as explosões, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) iniciou uma varredura no entorno do Palácio do Planalto. Lula está reunido com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no Palácio da Alvorada.

Medidas de segurança

Policiais cercam a Praça dos Três Poderes e pedem que as pessoas se afastem. Uma equipe realiza uma varredura para verificar a presença de outros explosivos. No prédio do STF, o plenário foi evacuado, e as orientações são para que ninguém se aproxime das janelas. Além disso, um carro foi incendiado próximo ao Anexo IV da Câmara. Autoridades apuram se há relação entre os casos.

Declaração oficial do STF

Em nota, o STF afirmou que “dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança”. A declaração também indica que “servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela”. Segundo o STF, “mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos”, e a Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF.

Uma servidora pública afirmou ter ouvido duas explosões após um homem caminhar pela Praça dos Três Poderes em direção ao STF. Ela estava no ponto de ônibus no momento.

“Ele passou fazendo um sinal pra gente. Ouvi duas explosões”, disse Layana Costa, que trabalha no Tribunal de Contas da União (TCU).