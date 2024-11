Após explosões, polícia faz varredura na Esplanada dos Ministérios; homem morto não foi identificado

O governo do Distrito Federal realizou na noite desta quarta-feira, 13, uma coletiva de imprensa, após duas explosões na sede dos Três Poderes em Brasília. Conforme o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury , está sendo feita uma varredura na Esplanada, mas ainda não é possível analisar o potencial explosivo das bombas no carro e com homem no STF.

“Sei que está circulando um nome, mas o corpo não foi nem periciado ainda. Não podemos afirmar”, expõe Patury.

As falas foram abertas pela vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, que afirmou que está em contato com o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e também com o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

“Às 19h30 ocorreu primeiro a explosão de um carro, depois um cidadão de nome não identificado tentou entrar no prédio, não conseguiu e então ocorreu a explosão na porta”, explica.

“Um caso semelhante ocorreu ano passado. A gente espera que seja um lobo solitário”, completa a governadora em exercício.

Inicialmente o caso é tratado como suicídio, pois não há confirmação do envolvimento de mais pessoas. Há possibilidade de amanhã não haver expediente em Brasília.