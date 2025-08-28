Lula empata com Bolsonaro, Tarcísio, Michelle e vence outros 4 nomes da direita, diz AtlasIntel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empata com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) em cenários de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026, de acordo com dados da Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta quinta-feira, 28.

Em outros cenários testados, Lula supera outros quatro nomes da direita.

Em relação à pesquisa anterior, o petista apresenta queda nas intenções de voto contra Bolsonaro, Tarcísio e Michelle. Em julho, Lula venceria os três, e agora aparece empatado.

Na disputa entre Lula e Bolsonaro, ambos aparecem numericamente empatados, com 48,3% das intenções de voto cada. No entanto, Bolsonaro está inelegível e não deve disputar o próximo pleito.

Em um possível segundo turno entre Tarcísio e Lula, o governador de São Paulo aparece com 48,4% contra 46,6% de Lula, configurando um empate técnico dentro da margem de erro.

Em comparação com a pesquisa anterior, Tarcísio cresceu 1,8 pontos percentuais, enquanto Lula caiu 3,8 pontos.

Na disputa contra Michelle, Lula aparece numericamente à frente, com 48,8% das intenções de voto, contra 47,9% da ex-primeira dama. Contudo, ambos estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro da pesquisa.

Nos demais cenários, Lula vence com uma diferença de pelo menos cinco pontos percentuais sobre o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

O melhor desempenho de Lula ocorre contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), onde o presidente lidera com 47,2% contra 24,9% de Leite.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 6.238 brasileiros adultos entre os dias 20 e 25 de agosto de 2025 via Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

Cenários de 2º turno

Lula X Tarcísio de Freitas

Lula: 48.6%

Tarcísio de Freitas: 48.4%

Branco/nulo/Não sei: 3.0%

Lula X Michele Bolsonaro

Lula: 48.8%

Michele Bolsonaro: 47.9%

Branco/nulo/Não sei: 3.3%

Lula X Jair Bolsonaro

Lula: 48.3%

Jair Bolsonaro: 48.3%

Branco/nulo/Não sei: 3.4%

Lula X Romeu Zema

Lula: 47.1%

Romeu Zema: 40.9%

Branco/nulo/Não sei: 12.0%

Lula X Ronaldo Caiado

Lula: 46.7%

Ronaldo Caiado: 40.3%

Branco/nulo/Não sei: 13.0%

Lula X Ratinho Jr.

Lula: 46.9%

Ratinho Jr.: 41.1%

Branco/nulo/Não sei: 11.9%

Lula X Eduardo Leite