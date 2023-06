Lula embarca para Roma nesta segunda-feira, com troca de ministro no horizonte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na noite desta segunda-feira, 19, para Roma. A viagem, com retorno previsto para 24 de junho, vem depois do presidente buscar soluções para o comando do Ministério do Turismo, hoje ocupado pela deputada federal Daniela Carneiro (União Brasil - RJ). Carneiro vem sendo pressionada por seu atual partido.

No sábado, 17, Lula esteve em Belém, capital paraense, para participar de evento sobre a 30ª edição da Conferência do Clima das Nações Unidas. O evento da ONU será realizado em novembro de 2025 e marca a primeira COP organizada na região amazônica. Por lá, Lula se reuniu com o governador do Estado, Hélder Barbalho (MDB) e o deputado federal Celso Sabino (União Brasil - PA).

Sabino deve ser a indicação de Lula para a substituição de Carneiro, o que é esperado para acontecer após o retorno da viagem. Sabino é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Agenda de Lula na Europa

O primeiro compromisso oficial será na terça-feira, 20. Lula se encontrará em Roma com o sociólogo italiano Domenico de Masi, precursor do conceito de “ócio criativo”.

Na quarta-feira, 21, também em Roma, se encontrará com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, e terá uma audiência com o Papa Francisco, no Vaticano.

Quinta e sexta-feira, 22 e 23 de junho, serão em Paris. Lá, participará da Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global, evento anunciado por Macron na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP 27), em novembro.