Lula e Messias discutem futuro após rejeição do Senado para vaga no STF

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, retorna de férias nesta segunda-feira, 25, e deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir seu futuro político, em meio à possibilidade de uma nova indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Messias foi rejeitado em abril pelo Senado para uma vaga na Corte, mas o Palácio do Planalto ainda avalia insistir na sua nomeação. Lula, segundo aliados, tem sinalizado intenção de reenviar o nome do advogado-geral.

A discussão no governo envolve um ato de 2010 da Mesa do Senado que impede a análise de um indicado rejeitado na mesma sessão legislativa.

O entendimento interno, porém, é de que a regra não está prevista na Constituição, o que abre espaço para interpretação política e jurídica sobre uma eventual nova indicação.

Auxiliares de Lula avaliam que o principal entrave não é regimental, mas político, e depende da recomposição da relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Nos bastidores, a leitura no governo é de que a rejeição de Messias foi articulada por Alcolumbre, que defendia o nome do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco para a vaga no STF.

Após a derrota no Senado, Messias foi convidado por Lula a permanecer na AGU. Aliados também chegaram a defender sua transferência para o Ministério da Justiça, mas essa possibilidade perdeu força.

Segundo interlocutores do Planalto, a decisão sobre uma nova indicação deve levar em conta não apenas o cenário jurídico, mas principalmente a articulação política no Senado.

*Com O Globo