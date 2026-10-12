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Governo articula aprovação do fim da escala 6x1 em dois turnos no mesmo dia

Aliados tentam reunir 54 assinaturas para aprovar calendário especial na quarta-feira e promulgar a PEC antes do segundo turno das eleições

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15h02.

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O Senado Federal prepara-se para votar nesta quarta-feira, 14, o primeiro turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece o fim da escala de trabalho 6x1.

Sob a condução do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a base governista articula a aprovação de um calendário especial para realizar os dois turnos de votação na mesma data, permitindo a promulgação imediata da matéria.

Para contornar o andamento regimental de três sessões de discussão entre o primeiro e o segundo turno, a liderança aliada, sob o comando da senadora Teresa Leitão (PT-PE), atua para obter a adesão de ao menos 54 senadores ou dos líderes partidários que representem essa bancada. Se o requerimento for aprovado no plenário, a votação definitiva ocorrerá antes do pleito de 25 de outubro.

A oposição estuda manobras regimentais para adiar a deliberação do texto. A principal tática envolve a apresentação de emendas de plenário, o que forçaria o retorno da matéria à Câmara dos Deputados e paralisaria o trâmite na reta final da campanha eleitoral.

Texto alternativo e apelo popular

Paralelamente, parlamentares alinhados à direita defendem a apreciação de um texto alternativo assinado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), que propõe a remuneração flexível por hora trabalhada em substituição à redução da jornada semanal. No entanto, lideranças oposicionistas reconhecem em reservado que o forte apelo popular da pauta pode levar membros da bancada, a exemplo do que ocorreu na Câmara, a votarem a favor do fim da escala 6x1.

A aceleração do trâmite conta com o apoio direto de Davi Alcolumbre, que enxerga na votação uma oportunidade de entregar um trunfo eleitoral relevante à candidatura de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A movimentação também está atrelada à construção de apoio interno para a eleição da Mesa Diretora do Senado no próximo ano.

Além da PEC da jornada de trabalho, o Senado deve votar nesta semana a PEC da Segurança Pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). As duas pautas compõem o núcleo de prioridades legislativas do Palácio do Planalto antes do segundo turno.

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